Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Savunma Sanayi UR-GE Projesi Destek Kapsamına Alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesi programına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunmuş olduğu Savunma Sanayi UR-GE Projesi destek kapsamına alındı. Proje kapsamında savunma sanayi ve havacılık sektörüne hizmet eden işletmelerin ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi, ihracat imkanlarının artırılması ve üretim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmekte olan, Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesi programına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunmuş olduğu Savunma Sanayi UR-GE Projesi destek kapsamına alındı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre; Sivas TSO tarafından hazırlanmış olan proje çerçevesinde, kentteki savunma sanayi ve havacılık sektörüne hizmet eden işletmelerin ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi, ihracat imkanlarının artırılması, üretim ve hizmet kalitelerinin yükseltilmesi maksadıyla 3 yıl boyunca uygulanacak olan programda 50 milyon TL'nin üzerindeki kaynak, savunma sanayi alanında kullanılacağı bildirildi.

Proje çerçevesinde eğitim, danışmanlık, reklam, tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı fuar destekleri, B2B'ler ve alım heyeti faaliyetlerine kadar birçok faaliyetin desteklenilerek, uygulanacağı aktarıldı. - SİVAS