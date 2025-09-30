Haberler

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Sigorta Haftası Mesajı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sigorta Haftası dolayısıyla sigorta acentelerine yönelik destek mesajı yayınladı. Acentelerin hizmet kalitelerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, 29 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

STSO Başkanı Zeki Özdemir yayımladığı mesajda, "Odamız çatısı altında faaliyet gösteren sigorta acentelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, hizmet kalitelerini artırmaları ve sektöre daha fazla katkı sağlamaları için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olmaktan ve çalışmalarına destek sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İş dünyası ve günlük yaşamda riskleri azaltmak için gayret gösteren, muhtemel durumlarda kıymet verdiğimiz değerlerimizi güvence altına alan ve emekleriyle şehrimize ile ülkemize değer katan tüm sigorta acentelerimizin, sektör temsilcilerimizin ve çalışanlarımızın Sigorta Haftası'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
