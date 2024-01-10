Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 19 Milyarlık Yatırımla İstihdam Hedefliyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 19 milyarlık yatırımla 23 bin 350 kişilik istihdam hedeflediklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sivas'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) salonunda gerçekleştirilen etkinliği Sivas'ta görev yapan basın mensupları yoğun ilgili gösterdi. Özdemir burada yaptığı konuşmada son 1 yıllarının değerlendirmesini yaptı.

"İhracat yükseldi"

Özdemir, Sivas'ın ihracat rakamlarının bir önceki yıla oranla yüzde 16.5 oranında arttığını belirterek "Sivas'ın ihracatı 2022 yılında 285 milyon dolar iken 2023 yılında 332 milyon dolara yükseldi. 2022 yılına göre Sivas'ın İhracatı yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu artışa bağlı olarak Sivas'ın ülke toplam ihracatındaki payı ise yüzde 0,1 olarak açıklandı. Ülkemizin toplam ihracatı yüzde 0,6 artış gösterirken, Sivas'ın ihracatı yüzde 16,5 artarak başarı elde etti. Değişim sıralamasında ilk 10'a girerek 8. Sıraya yükseldi. 2022 yılında ihracat sıralamasında 54. sırada olan yerini 2023 yılında 49. sıraya taşıyarak yükselişe geçti. Türkiye'nin toplam ihracatı ise 2022 ve 2023 verilerine göre 254 milyar dolardan 255 milyar dolara yükseldi." dedi.

"Hedef 23 bin 350 kişilik istihdam"

Özdemir ayrıca konuşmasında 9 bin 92 üye sayısına ulaştıklarının altını çizerek 2023 yılı içerisinde Sivas'ta 679 yeni şirket açıldığını kaybetti. Özdemir, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde firma sayısının 114'e ulaştığını, cazibe merkezi çerçevesindeki Demirağ Organize Sanayi bölgesinde devam eden 19 bin liralık yatırımla 23 bin 350 kişilik istihdam hedeflediklerini açıkladı.

Programın ardından günün anısına Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Özdemir, Yönetim kurulu ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS