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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan KOBİ'lere Destek Çağrısı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan KOBİ'lere Destek Çağrısı
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, TCMB'nin kredi büyümesine yönelik yeni kararlarını değerlendirerek KOBİ'lerin finansmana erişimi için bankalardan inisiyatif beklediklerini ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, TCMB'nin kredi büyümesine yönelik kararları ve KOBİ'lerin finansmana erişimi konularını değerlendirip, Merkez bankası kararı sonrası KOBİ'lere destek için bankalardan adım beklediklerini söyledi.

Başkan Zeki Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 4 Ocak 2025 tarihinde duyurduğu kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık düzenlemelerini yakından takip etmekteyiz. Alınan kararların, ülkemizin dezenflasyon hedefleri doğrultusunda kredi piyasasında denge sağlama amacını taşıdığını görmekteyiz. Bu düzenlemeler, finansman kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması açısından önem taşımaktadır. Özellikle KOBİ'lere yönelik kredi büyüme sınırlarının görece daha yüksek tutulması, ekonomimizin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırma adına olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir" dedi.

Bankalara çağrıda bulundu

Özdemir bankalara çağrıda bulunarak, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin finansmana erişim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Bankalarımızın, KOBİ'lerin bu süreçte karşılaştığı engelleri aşmalarına yardımcı olmak için daha fazla inisiyatif alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda bankalarımızdan beklentilerimiz şunlardır: KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel finansman paketleri hazırlanmalı ve başvuru süreçleri kolaylaştırılmalıdır. Özellikle üretim ve ihracat yapan işletmeler için düşük maliyetli kredi imkanları sunulmalıdır. Kredi başvurularındaki bürokratik süreçler en aza indirilerek işletmelerin finansmana hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanmalıdır. Yerel ekonomiye katkı sağlayan işletmelere öncelik verilerek, büyümelerine destek olunmalıdır. Sivas iş dünyası, üretimden istihdama kadar birçok alanda ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. KOBİ'lerimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek, sadece yerel değil, ulusal ekonominin de güçlenmesi adına kritik bir adımdır. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ekonomimizin dinamosu olan KOBİ'lerimizin her zaman yanında olduğumuzu, onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." İfadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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