Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda Sivasspor, e-İhracat Zirvesi ve yeni yatırım teşvik sistemi gibi önemli konuları ele aldı. Sivas sanayisinin taleplerinin iletildiğini ve öncelikli sektörlerin belirlendiğini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında, Meslek Komiteleri Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. STSO Ağustos Ayı Meclisinde Gündem; Sivasspor, e-İhracat Zirvesi, Ankara temasları ve yeni yatırım teşvik sistemi yer aldı. Haziran ve Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı. Özdemir, Ankara'daki temaslarda Sivas sanayisinin öncelikli taleplerinin iletildiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Başkan Özdemir, 1. OSB yatırımı için kredi desteği, çatı GES uygulamalarında kota açılması ve TÜRASAŞ'ta çıraklık eğitim merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi gibi taleplerin olumlu karşılandığını vurguladı. Ayrıca Şarkışla ve Gemerek OSB'lerinin 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilmesi ve Merkez OSB çevresindeki hazine arazilerinin sanayiye dönüştürülmesi konularının da ilgili kurumlarca titizlikle incelendiğini ifade etti.

"Alçı sektörü açısından Sivas, ülke genelinde önde gelen illerimizden biri"

Yeni teşvik sistemi kapsamında Sivas için desteklenecek dört öncelikli sektörün belirlendiğini hatırlatan Özdemir, "Yeni teşvik sistemi kapsamında alçı, optik, demiryolu ve bağlantı elemanları üretimi desteklenecek öncelikli sektörlerimiz olacak. Alçı sektörü, optik teknolojiler, demiryolu sanayii ve bağlantı elemanları üretimi önceliğimiz. Alçı sektörü açısından Sivas, ülke genelinde önde gelen illerimizden biri. Demirağ OSB'de büyük ölçekli bir fabrikanın kurulumu devam ediyor. Optik teknolojiler, savunma sanayindeki gelişmelerle birlikte öncelikli sektörler arasında yer aldı. Demiryolu sanayii ise Cumhuriyet döneminden bu yana şehrimiz için önemli bir alan ve günümüzde de gelişmeler kaydediliyor. Bağlantı elemanları üretimi ise otomotiv ve makine sanayisini yakından ilgilendiriyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

Babasını toprağa veren ünlü oyuncu yaşadıklarını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.