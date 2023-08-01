Sivas'tan 274 marka başvurusu
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) bu yılın ilk yarısında illere göre marka başvuru sayılarını paylaştı.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) bu yılın ilk yarısında illere göre marka başvuru sayılarını paylaştı.
Verilere göre Sivas'tan bu yılın 6 ayında 274 marka başvurusu yapıldı.
Sivas'tan Ocak'ta 41, Şubat'ta 36, Mart'ta 49, Nisan'da 53, Mayıs'ta 41, Haziran'da ise 54 marka başvurusu yapıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi