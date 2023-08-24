Sivas'ta Yoğun Yağışlar Bal Üretimini Etkiledi

Bal üretiminde ülkede lider olan Sivas'ta üreticiler bu yılki yoğun yağışlardan etkilendi. Haziran ayına kadar süren yağmurlar, rekoltenin düşmesine sebep oldu.

Sivas'ta yaklaşık 8 bin çeşit çiçek florasına ev sahipliği yapan Zara ilçesi, bu yılki yoğun yağışlardan olumsuz etkilendi. Bal üreticilerinin uğrak noktası olan Zara'da yağışlar nedeniyle arılar kovandan çıkamadı, bal üretimi düştü. Her yıl Ağustos ayı sonunda kovanları açarak bal hasadı gerçekleştiren üreticiler, rekoltenin geçtiğimiz yıla oranla rekoltede yüzde elliye varan düşüş yaşandığını söyledi.

"Balımız analize gidiyor"

Ağustos ayının gelmesiyle kovanlarındaki balı hasat etmeye başlayan Enes Kuzu, 2023 yılı bal sağımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Geçen seneye göre rekolte düşük. Ama balı kaliteli, daha koyu bir bal var. Bilindiği gibi Zara'nın balı meşhur. Ballarımız düzenli olarak analize gidiyor. Zara ilçe Ziraat Odası yetkilileri tarafından numuneler alınıyor. Bu numuneler analiz edildikten sonra balımız Coğrafi İşaret almaya hak kazanıyor. Geçen sene göndermiştik. Bu sene de yetkililer geldiler ve numune aldılar" dedi.

"8 bin adet çiçek çeşitliliği var"

Zara ilçesinin çok zengin çiçek florasına sahip olduğunu söyleyen Kuzu, "8 bin adet çiçek çeşitliliği olduğu söyleniyor. Bu balın meşhur olmasının iki sebebi var. Birincisi çiçek çeşitliliğinin çok olması, ikincisi de bal akımının sürekli olması. Burada akşamları serin gündüzleri sıcak oluyor. Akşamları çiçeklere çise konuyor. Bu çise de ballanıyor. Balımızın kalitesi de bu şekilde artıyor" diye konuştu.

"Yağışlar bol gitti, üretim düştü"

Balda rekoltenin düşmesine rağmen kalitenin arttığını ifade eden Enes Kuzu, şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sene 1 ton 100 kilograma kadar üretimimiz vardı. Bu sene ise 450 ila 500 kilogram arasında üretimimiz var. Yağışlar bol gitti, üretim düştü. Ama çok koyu bir bal var. Kaliteli bir bal var. Sağıma başlayalı iki gün oldu, yaklaşık bir hafta devam edecek. Coğrafi işaretten önce bal satmakta zorlanıyorduk. Coğrafi işaret aldıktan sonra bal satışımız daha da kolaylaştı, talep arttı. Çevremizdekilere de balı direk üreticiden almalarını tavsiye ediyoruz." - SİVAS