Sivas'ta Yapı Ruhsatları 2024'e Göre Düşüş Gösterdi

Sivas'ta Yapı Ruhsatları 2024'e Göre Düşüş Gösterdi
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Sivas'ta 2025'in Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 38'e, daire sayısı ise 295'e geriledi. Yapıların toplam yüz ölçümü 57 bin 390 metrekare olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre 2024 yılının ilk çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102, daire sayısı ise 564 olarak açıklanmıştı. Bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 38'e daire sayısı ise 295'e geriledi.

Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 57 bin 390 metrekare olarak açıklandı. Bunun 28 bin 591 metrekaresini konut kullanım alanı, 19 bin 841 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 8 bin 958 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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