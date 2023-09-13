Sivas'ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Nisan-Haziran aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta yılın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina ve daire sayısı arttı.

2022'nin Nisan-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 128, daire sayısı ise 437 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 222, daire sayısı ise 817 olarak açıklandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 184 bin 446 metrekare olarak kayıtlara geçti. Bunun 119 bin 121 metrekaresini konut kullanım alanı, 25 bin 23 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 40 bin 302 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. 2023'ün ikinci çeyreğinde Sivas'ta yapı kullanma izni belgesi verilen bina sayısı 106, daire sayısı ise 909 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS