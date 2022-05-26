Sivas'ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Ocak- Mart aylarına ilişkin 'Yapı izin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire ve bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Sivas'ta 2021'in ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 61, daire sayısı ise 242 iken bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 37, daire sayısı ise 111'e geriledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 35 bin 718 metrekare olarak açıklandı. Bunun 15 bin 151 metrekaresini konut kullanım alanı, 17 bin 5 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 3 bin 562 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2021'in ilk çeyreğinde toplam 934 daireye yapı kullanma izni belgesi verilen Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 770 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi