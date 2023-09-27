Sivas'ta Üretilen Türk Somonu Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor

Rusya'nın somon ihtiyacını denize kıyısı olmayan Sivas karşılıyor

172 Kafeste yıllık 4 bin 250 ton üretim yapılıyor

SİVAS - İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas'ta üretilen somon balıkları Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Rusya'nın somon ihtiyacının tamamını karşılayan Türk Somonu, hızla dünya pazarına yayılıyor.

Rusya'nın somon balığı ihtiyacının tamamını karşılayan Türkiye, balık üretimi sektöründe dünyada öncü konumda yer alıyor. Denize kıyısı olmayan Sivas, somon ve alabalık üretiminde dikkatleri üzerine çekiyor. Kentte bulunan baraj göllerinde kurulan balık üretim tesislerinde başta alabalık ve somon olmak üzere çeşitli balık türleri yetiştiriliyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze barajında bulunan tesiste de alabalık ve Türk Somonu üretimi yapılıyor. Burada üretilen somon balıkları başta Rusya olmak üzere Japonya'ya ihraç ediliyor. Yıllık 4 bin 250 ton üretim yapılan tesis, Avrupa pazarının ardından Amerika pazarına da açılmayı hedefliyor.

172 Kafeste yıllık 4 bin 250 ton üretim yapılıyor

Çamlıgöze Barajı üzerinde bulunan somon ve alabalık üretim tesisi işletme sahibi Alper Sermet, "Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajında alabalık ve somon balığı üretimi yapıyoruz, aynı zamanda yem fabrikamızda kendi balık yemimizi üretiyoruz. 172 kafeste toplam 4 bin 250 ton yıllık kapasitemiz var. Yaklaşık 3 bin 500 ton aktif olarak alabalık ve somon üretiyoruz. Her yıl yaklaşık olarak aynı rakam üretiliyor" dedi.

"Türkiye'deki balıklar sağlıklı ve lezzetli"

Üretilen somonların yurtdışına ihraç edildiğini vurgulayan Sermet, "Alabalıklar da Karadeniz'de somon üretimi yapan tesislere gönderiliyor. Hem somon adayı olarak Karadeniz'e satış yapılıyor, hem de Rusya'ya somon olarak satılıyor. Alabalık doğal bir laboratuvardır hem de çok güvenli bir balıktır. Dünyanın istediği güvenli protein kaynağı alabalıktır. Türkiye'de temiz sular ve kaynaklar olduğu için balık çok sağlıklı ve lezzetli oluyor. Bundan dolayı Rusya bizim ürünlerimizi tercih ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Türk Somonu dünyaya yayılıyor"

Alabalık sektörünün Türkiye'de hızla yayıldığına değinen Alper Sermet, şu ifadelere yer verdi:

"Alabalık sektörü 1970'li yıllarda başlamış ve Türkiye'de hızla ilerleyen bir sektör. Dünya pazarında Türk Somonu'nun yerini almasıyla gelişim öne çıktı. Rusya'nın ihtiyacı olan somon balığının tamamını Türkiye tedarik ediyor ve hızla gelişiyor. İhracat rakamları 1 buçuk milyar doları bulacak yakınlarda. Bu sektör Türkiye için çok büyük bir sektör. Somon üretimi zor bir süreç. Ama ihracatta Pazar payı yüksek bir süreç. Norveç somonunun da tahtını sallayan bir ürün. Türkiye'de bunun üretimi gelişiyor. Sadece Rusya'da değil Avrupa'daki marketlerde de Türk Somonu yerini alıyor. Japonya, Rusya ve Avrupa'ya hükmettikten sonra Amerika pazarında da çok daha iyi yerler edinecektir. Bizim nihai hedefimiz üretimi artırmak. Daha çok ve daha kaliteli üretmek. Bu üretimin de sürdürülebilir olmasını sağlamak."