Sivas'ta üretilen dolaplar 83 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Korkmaz Panel isimli firma, derin dondurucu ve şişe soğutucuları üretiyor ve ürünlerini 83 ülkeye ihraç ediyor. Son olarak İsveç, Katar ve Fransa'dan sipariş alan firma, ürünlerini kalite kontrol aşamasından geçirdikten sonra sevkiyata hazırlanıyor. Firma, üreten güçlü ülkemizin, üreten çalışan insanları olmamız gerektiği bilinciyle sürekli gelişim ve heyecan içerisinde olduğunu ifade ediyor.

Sivas'ta üretiliyor, 83 ülkeye ihraç ediliyor

SİVAS - Sivas 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Korkmaz Panel isimli firma, imal ettiği derin dondurucu ve şişe soğutucuları 83 ülkeye ihraç ediyor. Son olarak İsveç, Katar ve Fransa'dan sipariş alan firma karınca misali çalışarak sevkiyata hazırlanıyor.

Havalandırma, iklimlendirme, paslanmaz hastane ekipmanları, hijyenik ve soğuk oda panelleri alanlarında faaliyet gösteren ve bayilerden gelen talep üzerine derin dondurucu ve şişe soğutucuları üretimine başlayan Korkmaz Panel isimli firma, ürettiği dolapları yurt dışı pazarında alıcılarla buluşturuyor. Ürün kalitesi ve fiyat politikası nedeniyle yoğun talep gören dolaplar, sipariş usulü üretiliyor. Gerek makine gerek insan gücü ile üretilen ürünler, kalite kontrol aşamasından geçtikten sonra sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

"Üreten güçlü ülkemizin, üreten çalışan insanları olmamız gerekiyor"

Korkmaz Panel Genel Müdür Yardımcısı Hatayi Altınay, firma olarak yeni bir oluşuma girdiklerini ifade ederek, "Korkmaz olarak bizim bir görevimiz var. Üreten güçlü ülkemizin, üreten çalışan insanları olmamız gerektiği bilinci bizleri sürekli gelişim ve heyecan içerisinde tutuyor. Bu duygu ve düşüncelerle ileriye gitmek için ilimizin, ülkemizin yeni markalar içerisinde yer alıp tüm dünyada kalitemizle, heyecanımızla, gelişimimizle, hizmetimizle sürekli aktüel tutup hafızalarda yer alacağız. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin tüm dünyada tercih edilmesi bize yenilikçi olmayı sağladı. Bizler karınca misali çalışarak güçlü ülkemizin üreten, gelişen beyinleri arasında yer alacağız. Hep birlikte büyüyeceğiz ve gelişeceğiz. Biz bu şuur ve hedefler istikametinde Korkmaz olarak şimdi, yine, yeniden ve hep diyerek Korkmaz derin dondurucuları ve Korkmaz şişe soğutucuları gururla sunuyoruz. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Ürünlerimizi 83 ülkeye ihraç ediyoruz"

Korkmaz Panel İhracat Müdürü Muhammet Nurullah Yasak ise yeni ürün arayışında olduklarını ve bayilerden derin dondurucu ve şişe soğutucu üzerine istek olduğunu ifade ederek, "160 litre ila 460 litre arasında ürünleri üretebiliyoruz. Şu anda İsviçre, Fransa ve Katar'dan siparişler aldık. Önümüzdeki haftalarda sevkiyatlarını gerçekleştireceğiz. Fransa'dan 3 bin, İsviçre'den bin ve Katar'dan da 500 adet olmak üzere 4 bin 500 sipariş aldık. Anadolu'dan böyle bir firmanın dünyaya açılıp 83 ülkeye ihracat yapması vatandaşlarımız ve bizim için gurur kaynağı. Bu istikamette de bayii ağlarımızı daha da güçlendirerek hedef pazarlardaki payımızı artırarak önümüzdeki yıllarda daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.