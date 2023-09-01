Sivas'ta bulunan buğday pazarında hububat alımları devam ediyor. Çiftçilerin hasat ettiği ürünleri tüccarlar da alıyor. Alımlarla birlikte kuşların sayısı artıyor.

Sivas'ta tüccarlarda hububat alımı yoğunluğu

SİVAS - Sivas'ta bulunan buğday pazarında hububat alımları devam ediyor.

Sivas'ta çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor. 9 aylık emeğin ürünü olarak ortaya çıkan hububat ürünleri, buğday pazarında alıcısını buluyor. Bu yıl etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle tarlada ekili mahsullerde rekolte artışı olsa da kalitenin düştüğü belirtiliyor. Çiftçilerin hasat ettiği ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yanı sıra tüccarlar da alıyor. Ürünlerini Sivas'ta bulunan buğday pazarına getiren çiftçiler römorklarında bulunan hububatı tartarak satıyor. Pazarın ortasına yığılan mahsuller tepecikler oluştururken, çevrede bulunan kuşlara da besin oluyor.

Buğday pazarında tüccarlık yapan Ahmet Kaya, "Toptancılar Sitesi'nde bulunan buğday pazarındayız. Burada özel sektör tarafından buğday alımları yapılıyor. Yaklaşık 65 esnafımız var. Çiftçilerimiz buğdaylarını getiriyorlar. Her dükkan alım ihtiyacına göre satın alıyor. Yemlik vasfında olan buğdaylarımız yem fabrikalarına, un vasfında olan buğdaylar da un fabrikalarına gidiyor. Alımlar biriktiriliyor. Akşam olduğunda kamyonlarla nakliyesi gerçekleştiriliyor" dedi.

"Kuş kolonileri oluşuyor"

Alımlarla birlikte kuşların sayısının arttığını ifade eden Kaya, "Özellikle sabah saatlerinde burada kuş kolonileri oluşuyor. Kuşların da tükettiği bir besin olduğu için sürekli buradalar. Buğdayların içerisinde bulunan böcekleri topluyorlar" diye konuştu.