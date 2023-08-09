Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle toplu taşımaya zam yapacaklarını açıkladı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ise fiyat güncellemesinin mecburiyetten yapıldığını belirtti. Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arslan ise 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlardan ücret alınmayacağını söyledi.

Sivas'ta toplu taşımaya zam geliyor

SİVAS Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman yaptığı açıklamada girdi maliyetlerinin yüzde 59 oranında arttığını ifade ederek toplu taşımaya ilerleyen günlerde zam geleceğini açıkladı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ve Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yasin Arslan Şöförler ve Otomobilciler odasında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, mecbur kaldıkları için fiyat güncellemesine gittiklerini ifade ederek, " Bugün Sivas kamuoyunu bilgilendirmek adına buradayız. Son günlerde hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan enflasyon var. Sivas esnaf ve sanatkarı olarak bizlerde etkilendik. Sivas genelinde bazı mensuplarımıza fiyat güncellemesi yaptık. Bunları mecburiyetten yapmak zorunda kaldık. Biz inşallah hem akaryakıt zamlarının hem de girdi maliyetlerinin frenlenerek durdurulmasını Sivas esnafları olarak talep ediyoruz" dedi.

"Bizim tüm giderlerimize yüzde 59 gibi bir zam"

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman ise giderlere yüzde 59 oranında zam geldiğini ifade ederek, " Bizim tüm giderlerimize yüzde 59 gibi bir zam geldi. İşlerimizi yürütebilmemiz açısından mazotu veya diğer giderleri düşürme şansımız olmadığına göre bizde zamla telafi etmemiz gerekiyor. Anormal fiyat artışları var. Bütün vatandaşlarımızı etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiliyor. Burada yapılacak başka bir şey kalmadı. Fiyatları güncellemek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"65 yaş üstü vatandaştan ücret alınmayacak"

Bir gazetecinin '65 yaş üstü vatandaşlardan ücret alınacak mı? sorusunu yanıtlayan Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arslan, "Diğer illeri bilmiyorum ama Sivas'ımızda öyle bir şey söz konusu değil. 65 yaş üzeri ve yüzde 40'dan fazla engeli bulunan vatandaşlarımız araçlara şu an nasıl biniyorlarsa aynı şekilde binmeye devam edecekler" dedi.