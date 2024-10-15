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Sivas'ta Tohumluk Patates Hasadı Başladı

Sivas'ta Tohumluk Patates Hasadı Başladı
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Sivas, tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alırken, Aşağı Yıldızlı köyünde bu yılki hasat için tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. İl Tarım Müdürü Yıldız, sağlıklı tohumluk kullanımının verim için kritik olduğunu vurguladı.

Tohumluk patates üretiminde ülkede ilk sıralarda yer alan Sivas'ta hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Aşağı Yıldızlı köyünde patates hasadı tarla günü etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, patatesin yemeklik ve sanayilik kullanım alanlarınca önemli bir endüstri bitkisi olduğunu bildirdi.

Patateste genel olarak verimi kısıtlayan ana faktörün tohum olduğunu belirten Yıldız, "Seçilen çeşit ne kadar yüksek verim potansiyeline sahip olursa olsun, kullanılacak tohumluk sağlıklı ve istenilen özelliklere sahip değilse hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olmayacaktır." dedi.

Yıldız, kentte üretilen patatesin kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'nin en iyisi olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tohumluk ve yemeklik patates üretimi yapan birçok firma Sivas'ı tercih ediyor. 2023 yılında ilimiz tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada, patates üretiminde ise 6. sırada yer almıştır. Bu yıl ise 18 bin dekar alanda tohumluk patates, 122 bin dekar alanda yemeklik patates ekimi yapılmıştır. Toplam 140 bin dekar alanda patates ekimi yapılmış ve yaklaşık 700 bin ton patates hasadı yapılmasını bekliyoruz. Ülkemizin tohumluk patatesinin büyük bir kısmı ilimiz tarafından karşılanmaktadır. Tohumluk patates hasadının hayır ve bereket getirmesini diliyorum."

Konuşmanın ardından patates hasadı yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Ekonomi

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