Sivas'ta Temmuz Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sivas'ta Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısının 181 bin 250 olduğunu açıkladı. Otomobil, traktör, kamyonet, motosiklet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel maksatlı araçlar bu sayıya dahil edildi. Ayrıca, Temmuz ayında 5 bin 386 aracın devri yapıldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı 181 bin 250 oldu.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 94 bin 750'sini otomobil, 35 bin 641'ini traktör, 28 bin 727'sini kamyonet, 10 bin 823'ünü motosiklet, 6 bin 427'sini kamyon, 3 bin 8'ini minibüs, bin 256'sını otobüs, 618'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 386 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Temmuz ayında 5 bin 386 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 523'ünü otomobil, 774'ünü kamyonet, 475'ini traktör, 362'sini motosiklet, 95'ini minibüs, 123'ünü kamyon, 28'ini otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS