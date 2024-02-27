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Sivas'ta Son 3 Yılda En Çok Firma Kurulan Sektörler Açıklandı

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, NACE REV.2 sınıflandırmasına göre son 3 yılda en çok firma kurulan sektörleri açıkladı. İnşaat ve perakende gıda ticareti sektörleri popülerliğini korurken, 2022 yılında elektrik enerjisi üretimi ve seyahat acentesi faaliyetleri, 2023 yılında ise yazılım ve e-ticaret sektörleri öne çıktı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, NACE REV.2 sınıflandırmasına göre son 3 yılda en çok firma kurulan sektörleri açıkladı.

Buna göre son 3 yılda da inşaat ve perakende gıda ticareti sektörleri popülerliğini korurken, 2022 yılında elektrik enerjisi üretimi ve seyahat acentesi faaliyetleri, 2023 yılında ise yazılım ve e-ticaret sektörleri öne çıktı.

2021 yılında Sivas'ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması şu şekilde oldu: Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, İkamet amaçlı binaların inşaatı, Sigorta acentelerinin faaliyetleri, İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti.

2022 yılında Sivas'ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması ise şu şekilde oldu: İkamet amaçlı binaların inşaatı, Elektrik enerjisi üretimi, Seyahat acentesi faaliyetleri, Bilgisayar programlama faaliyetleri, Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret.

2023 yılında ilk beş sektör arasına ilk kez internet üzerinden ticaret yapan şirketler girerken sıralama söyle gerçekleşti: İkamet amaçlı binaların inşaatı, Bilgisayar programlama faaliyetleri, Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri, Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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