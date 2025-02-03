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Sivas'ta Sanayi Kapasitesi ve İstihdamda Artış

Sivas'ta Sanayi Kapasitesi ve İstihdamda Artış
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TOBB, 2024 yılı Sanayi Kapasite Raporunu açıkladı. Sivas'ta kapasite raporu sayısı 371'e, sanayi istihdamı ise 15 bin 975 kişiye yükseldi. 2024 yılında sanayi sektörü istihdamı bir önceki yıla göre %5,24 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılına ilişkin Sanayi Kapasite Raporu ve sanayideki istihdam sayısı verilerini açıkladı.

TOBB'dan derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2023 yılında 364 olan kapasite rapor sayısı 2024'te 371'e yükseldi. Kentte 2023 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 15 bin 180 kişi iken 2024 yılında 15 bin 975 kişiye yükseldi.

Sivas'ta 2024'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 5,24 oranında arttı.

Sanayi kapasite raporu istatistiklerinde Sivas'ta en çok kodlanan ürünler hazır beton; kalker ve tuvenan; ekmek; mermer ve traverten; hidroelektrik olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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