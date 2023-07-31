Sivas'ta Patates Üretiminde Rekor Bekleniyor

Türkiye'de yemeklik ve tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta bu yıl rekor seviyede rekolte bekleniyor. Sivas'ta 18 bin dekar alanda tohumluk patates, 72 bin dekar alanda ise yemeklik patates olmak üzere toplam 90 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildi. Bu alandan yaklaşık 74 bin ton sertifikalı patates tohumluğu ve 360 bin ton yemeklik patates üretimi gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'de yemeklik ve tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta bu yıl rekor seviyede rekolte bekleniyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründe her geçen gün ivme kazanan Sivas, patates üretiminde de adından söz ettiriyor. Bu yıl Sivas'ta 18 bin dekar alanda tohumluk patates, 72 bin dekar alanda ise yemeklik patates olmak üzere toplam 90 bin dekar alanda üretim gerçekleştirildi. Bu alandan yaklaşık 74 bin ton sertifikalı patates tohumluğu ve 360 bin ton yemeklik patates üretimi gerçekleşmesi bekleniyor.

Kangal-Gürün arasında bulunan tohumluk patates tarlasını ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'dan bilgi aldı.

Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarı ve ürün çeşidinin arttığını ifade eden Vali Şimşek; "Öncelikle tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Bizler her zaman çiftçimizin yanındayız, yakınındayız. Fırsat buldukça çiftçilerimizi arazide ziyaret ediyoruz. Hem onlara kolaylıklar diliyoruz hem de yürüttüğümüz projeli çalışmaların sonuçlarını yerinde görme fırsatımız oluyor. Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarı artıyor. Yine ürün çeşitliliği de artıyor. Devletimizin desteği ile çiftçilerimizin de gayreti ile her geçen gün daha çok arazi ekiliyor. Bugün burada bir patates üreticimizi ziyaret ediyoruz. Başka bölgelerimizde de şuan buğday hasadı, Gürün'de kayısı hasadı, ayçiçek hasadı olacak. Belirtiğim gibi her geçen gün üretim ve çeşitliliğimiz artıyor." dedi.

Rekor rekolte bekleniyor

Sivas'ta bu sene rekor seviyede patates rekoltesi beklendiğini ifade eden Vali Şimşek; "Yine aynı şekilde patates üretimimizde artıyor. Özellikle tohumluk patates üretimine biz önem veriyoruz ve arzu ediyoruz ki çiftçilerimiz katma değeri yüksek tohumluk patates üretimine ağırlık versin ve Sivas ilimizde bu anlamda hastalıktan ari bir bölge ve çok elverişli bir bölge. Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık alanda patates ekimi yapıldı ve inşallah bu yıl rekor bekliyoruz. Yaklaşık 445 bin tonluk rekolte beklentimiz var ve bunun yaklaşık 75 bin tonu da tohumluk patates olacak. İnşallah bu çalışmalarımız ve çabalarımızla ilimizdeki çiftçilerimizi daha çok katma değeri yüksek ürünlere yöneltmiş olacağız. İnanıyorum ki Sivas'ımız sanayide yakaladığı ivmeyi tarımda da yakalayacak ve daha çok üretim gerçekleştireceğiz daha çok istihdam gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. - SİVAS