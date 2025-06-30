Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Mayıs'ta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta Nisan ayında 206 bin 347 olan motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs ayında 207 bin 711'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 107 bin 575'ini otomobil, 37 bin 883'ünü traktör, 31 bin 164'ünü kamyonet, 19 bin 280'ini motosiklet, 6 bin 688'ini kamyon, 3 bin 83'ünü minibüs, bin 315'ini otobüs, 723'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 969 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mayıs ayında 5 bin 969 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 33'ünü otomobil, 813'ünü kamyonet, 462'sini traktör, 426'sını motosiklet, 70'ini minibüs, 131'ini kamyon, 21'ini otobüs, 13'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS