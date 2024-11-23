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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Ekim Ayında Artış Gösterdi

Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Ekim Ayında Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas'ta Eylül ayında 198 bin 280 olan motorlu kara taşıtı sayısı, Ekim ayında 199 bin 511'e yükseldi. Ekim ayında ayrıca 6 bin 109 aracın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerine göre, Sivas'ta Eylül ayında 198 bin 280 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Ekim'de 199 bin 511'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 103 bin 190'ını otomobil, 37 bin 394'ünü traktör, 30 bin 224'ünü kamyonet, 17 bin 109'unu motosiklet, 6 bin 582'sini kamyon, 3 bin 34'ünü minibüs, bin 302'sini otobüs, 676'sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 109 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 6 bin 109 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 219'unu otomobil, 849'unu kamyonet, 550'sini traktör, 287'sini motosiklet, 64'ünü minibüs, 104'ünü kamyon, 22'sini otobüs, 14'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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