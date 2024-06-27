Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Sivas'ta nisan ayında 191 bin 261 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı mayısta 192 bin 731'e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 100 bin 242'sini otomobil oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta nisan ayında 191 bin 261 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı mayısta 192 bin 731'e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 100 bin 242'sini otomobil, 36 bin 892'sini traktör, 29 bin 668'ini kamyonet, 14 bin 423'ünü motosiklet, 6 bin 518'ini kamyon, 3 bin 28'ini minibüs, bin 299'unu otobüs, 661'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 730 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta mayıs ayında 5 bin 730 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 769'unu otomobil, 834'ünü kamyonet, 517'sini traktör, 343'ünü motosiklet, 81'ini minibüs, 142'sini kamyon, 27'sini otobüs, 17'sini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS