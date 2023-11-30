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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı Ekim ayında artış gösterdi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Eylül ayında 183 bin 460 olan motorlu kara taşıtı sayısı Ekim'de 184 bin 430'a yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 96 bin 147'sini otomobil, 36 bin 55'ini traktör, 28 bin 932'ini kamyonet, 11 bin 970'ini motosiklet, 6 bin 428'ini kamyon, 3 bin 7'sini minibüs, bin 258'ini otobüs, 633'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 4 bin 445 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 756'sını otomobil, 625'ini kamyonet, 569'unu traktör, 247'sini motosiklet, 81'ini minibüs, 128'ini kamyon, 33'ünü otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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