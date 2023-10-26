Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ağustos ayında 182 bin 227 olan motorlu kara taşıtı sayısı Eylül'de 183 bin 460'a yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 95 bin 648'ini otomobil, 35 bin 900'ünü traktör, 28 bin 884'ünü kamyonet, 11 bin 705'ini motosiklet, 6 bin 428'ini kamyon, 3 bin 6'sını minibüs, bin 260'ını otobüs, 629'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 785 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Eylül ayında 4 bin 785 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 8'ini otomobil, 675'ini kamyonet, 548'ini traktör, 296'sını motosiklet, 92'sini minibüs, 129'unu kamyon, 26'sını otobüs, 11'ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS