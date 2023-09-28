Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos ayında artış gösterdi. Kentte trafiğe kayıtlı olan taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Temmuz ayında 181 bin 250 olan motorlu kara taşıtı sayısı Ağustos'ta 182 bin 227'ye yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 95 bin 145'ini otomobil, 35 bin 743'ünü traktör, 28 bin 790'ını kamyonet, 11 bin 271'ini motosiklet, 6 bin 432'sini kamyon, 3 bin 1'ini minibüs, bin 264'ünü otobüs, 631'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 267 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ağustos ayında 5 bin 267 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 388'ini otomobil, 765'ini kamyonet, 483'ünü traktör, 383'ünü motosiklet, 88'ini minibüs, 121'ini kamyon, 26'sını otobüs, 13'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS