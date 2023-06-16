Sivas'ta mayıs ayında 690 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. TÜİK verilerine göre 2022'nin mayıs ayında 577 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 690 konut satıldı. 690 konutun 219'unu ipotekli satışlar, 471'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta mayıs ayında satılan 690 konutun 244'ünü ilk satış, 446'sını ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS