Sivas'ta kurbanlık satış fiyatları açıklandı - Haberler

Sivas'ta kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan fiyatları belirlendi.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Kurban Bayramı öncesi kentteki besiciler ve kombina sahipleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Hastaoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki kombina sahipleri ve besicilerimizle yaptığımız toplantı sonucu, tosunun canlı kilogram fiyatı 65 lira, damızlık vasfını kaybetmiş düvenin 60 lira, dişi koyunun 60 lira, erkek koyunun ise 65 lira olarak belirlendi. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 1500 lira, küçükbaş için 350 lira. Söküm ücreti 1000, paylama ücreti 500, et çekim ücreti de 5 lira oldu." ifadelerini kullandı.