Sivas'ta konut satışlarında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2022'nin Nisan ayında 577 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 420 konut satıldı. 420 konutun 123'ünü ipotekli satışlar, 297'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta 2023 Nisan ayında satılan 420 konutun 124'ünü ilk satış, 296'sını ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS