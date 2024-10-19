Sivas'ta Konut Satışları Eylül'de Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2023'ün Eylül ayında 643 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 912 konut satıldı. 912 konutun 66'sını ipotekli satışlar, 846'sını ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Eylül ayında satılan 912 konutun 376'sını ilk satış, 536'sını ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS