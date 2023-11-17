Sivas'ta Konut Satışları Ekim Ayında Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta Ekim ayında konut satışları geçen yıla göre azaldı. 2022 Ekim ayında 596 konut satılırken, bu yılın aynı ayında bu sayı 535'e düştü. İpotekli satışlar 32 konutu kapsarken, diğer satışlar grubu ise 503 konutu oluşturdu. İlk el satışlar 172 konutu, ikinci el satışlar ise 363 konutu teşkil etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Sivas'ta 2022 Ekim ayında satılan konut sayısı 596 iken bu yılın aynı ayında 61 adet azalarak 535'e düştü. Satılan 535 konutun 32'sini ipotekli satışlar, 503'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK satış durumuna göre satılan konut sayısına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında satılan konutların 172'sini ilk el satış, 363'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS