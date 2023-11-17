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Sivas'ta Konut Satışları Ekim Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta Ekim ayında konut satışları geçen yıla göre azaldı. 2022 Ekim ayında 596 konut satılırken, bu yılın aynı ayında bu sayı 535'e düştü. İpotekli satışlar 32 konutu kapsarken, diğer satışlar grubu ise 503 konutu oluşturdu. İlk el satışlar 172 konutu, ikinci el satışlar ise 363 konutu teşkil etti.