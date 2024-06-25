Sivas'ta Konut Satışları Düşüş Gösterdi
Sivas'ta bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023'ün mayıs ayında 690 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 523 konut satıldı. İpotekli satışlar 34, diğer satışlar ise 489 konutu kapsadı. İlk satışlar 178, ikinci el satışlar ise 345 konutu teşkil etti.
Sivas'ta konut satışları bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2023'ün mayıs ayında 690 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 523 konut satıldı. 523 konutun 34'ünü ipotekli satışlar, 489'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte bu yılın mayıs ayında satılan 523 konutun 178'ini ilk satış, 345'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS