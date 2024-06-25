Sivas'ta Konut Satışları Düşüş Gösterdi

Sivas'ta konut satışları bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2023'ün mayıs ayında 690 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 523 konut satıldı. 523 konutun 34'ünü ipotekli satışlar, 489'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte bu yılın mayıs ayında satılan 523 konutun 178'ini ilk satış, 345'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS