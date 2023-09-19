Sivas'ta Konut Satışları Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sivas'ta 2022 Ağustos ayında 926 olan konut satışı, bu yılın aynı ayında 879'a düştü. Satılan konutların 120'si ipotekli satışlar, 759'u ise diğer satışlar grubunu oluşturdu. Ayrıca, Ağustos ayında Sivas'ta satılan konutların 290'ı ilk el satış, 589'u ise ikinci el satıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2022 Ağustos ayında 926 olan satılan konut sayısı bu yılın aynı ayında 879'a düştü. Satılan 879 konutun 120'sini ipotekli satışlar, 759'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK satış durumuna göre satılan konut sayısına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta Ağustos'ta satılan konutların 290'ını ilk el satış, 589'unu ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS