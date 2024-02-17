Sivas'ta Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK verilerine göre 2023'ün Ocak ayında 446 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 413 konut satıldı. 413 konutun 23'ünü ipotekli satışlar, 390'nı ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte bu yılın Ocak ayında satılan 413 konutun 155'ini ilk satış, 258'ini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS