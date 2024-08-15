Sivas'ta Konut Satışları Arttı

Sivas'ta konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2023'ün temmuz ayında 744 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 825 konut satıldı. 825 konutun 54'ünü ipotekli satışlar, 771'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre kentte bu yılın temmuz ayında satılan 825 konutun 286'sını ilk satış, 539'unu ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS