Sivas'ta Konut Satışları %45 Arttı

Sivas'ta Konut Satışları %45 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Sivas'ta 2025'in ilk 5 ayında konut satışları, 2024'ün aynı dönemine göre %45 artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde toplam 3 bin 351 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta satılan konut sayısı 2025'in ilk 5 ayında 2024'ün aynı dönemine nazaran yüzde 45 arttı.

Sivas'ta geçen yıl Ocak'ta 413, Şubat'ta 490, Mart'ta 517, Nisan'da 362, Mayıs'ta ise 523 olmak üzere toplam 2 bin 305 konut satılmıştı. Kentte bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 3 bin 351 konut satıldı. Sivas'ta bu yıl Ocak'ta 704, Şubat'ta 661, Mart'ta 539, Nisan'da 691, Mayıs'ta 756 konut satıldı.

Mayıs ayında 756 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Sivas'ta 2025 Mayıs ayında satılan 756 konutun 107'sini ipotekli satışlar, 649'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Mayıs ayında satılan 756 konutun 282'ini ilk satış, 474'ünü ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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