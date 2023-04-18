Sivas'ta konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre 2022 Mart ayında 662 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 530 konut satıldı.

Kentte; Mart ayında satılan 530 konutun 158'ini ipotekli satışlar, 372'sini de diğer satışlar grubu oluşturdu. - SİVAS