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Sivas'ta konut satışı düştü

Sivas'ta konut satışı düştü

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre 2022 Mart ayında 662 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 530 konut satıldı.

Kentte; Mart ayında satılan 530 konutun 158'ini ipotekli satışlar, 372'sini de diğer satışlar grubu oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Sivas Ekonomi Haberler

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