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Sivas'ta konut satışı azaldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sivas'ta konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2022 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2022 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 Şubat ayında 512 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 425 konut satıldı. Satılan konutların 128'ini ilk el satış, 297'sini de ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, konut, Ekonomi, Haberler

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