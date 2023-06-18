Sivas'ta Kamu Kurumları ve STSO Üyeleri İstişare Toplantısı Yaptı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile kamu kurumlarının satın alma birimleri bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, alım satımlarla ilgili yaşanan problemler ele alındı ve çözüm önerileri tartışıldı.

Sivas'ta Kamu Kurum ve Kuruluşların satın alma birimleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri bir araya geldi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Üyesi Reha Kars'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kurumların satın alma temsilcileri ve STSO üyeleri katıldı.

"Mensuplarımızı, kurumların satın alma birimleriyle bir araya getirdik

Açılış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çiftçi, "Mensuplarımızdan gelen istekler doğrultusunda, alım satımlarla ilgili yaşanan problemleri her iki tarafında görüşlerini alarak birlikte çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Meslek Komiteleri adına konuşma yapan STSO Meclis Üyesi Babür Şardaş ise kurumlar özelinde şikayetin olmadığını belirterek, STSO üyelerinin satın almalarla ilgili yaşadığı genel problemleri kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma birimlerine iletti.

Özdemir, "Sivas Esnafına Öncelik Göstermelerini Diliyoruz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir yapmış olduğu konuşmada, "Mensuplarımızdan ve üyelerimizden bu konuyla alakalı olarak teklif gelince karşılıklı konuşarak ve istişare ederek sorunları çözebileceğimizi düşündük ve sizleri davet ettik. Bu bir istişare toplantısı, sizlerle ancak dilek ve temennilerimizi paylaşabiliriz. Kurumlarımızın satın alma birimlerinden, özellikle doğrudan alımlarda Sivas'a öncelik göstermelerini diliyoruz. Sivas'ımızdan, Sivaslı sanayicimizden, tüccarımızdan ve esnafımızdan alışveriş yapmalarını temenni ediyoruz" dedi.

İstişare toplantısının sonunda, satın alma birim temsilcilerinin kendilerini mağdur etmeyecek şekilde Sivas esnafının yanında olduğu, esnafların kendilerini ve sektörlerini tanıtmak amacıyla kurum ziyaretleri yapmaları gerektiği sonucu ortaya çıktı. - SİVAS