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Sivas'ta Kadınlar Tarafından İşletilen Mantar Üretim Tesisi

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Sivas'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe desteğiyle kurulan ve 10 kadının istihdam edildiği mantar üretim tesisi hakkında bilgiler verildi. Tesisin aylık üretimi ve istihdama katkısı vurgulandı.

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan ve 10 kadının istihdam edildiği tesiste günlük yaklaşık 1 ton kültür mantarı üretiliyor.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kovalı köyünde, 2 bin metrekare kapalı alanda mantar üretim tesisi kuruldu.

TKDK'nin hibe desteğine başvuran ve destek almaya hak kazanan firmanın ürettiği mantarlar, Sivas ve bölge illerde satışa sunuluyor.

Tesisin üretim sorumlusu Zafer Bilgetürk, AA muhabirine, 2 yıl önce TKDK'ye sundukları projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Son 10 yıldır ülke genelinde TKDK desteğiyle bu tür işletmelerin kurulduğunu belirten Bilgetürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tesisleri hakkında bilgi veren Bilgetürk, "Tesisimiz yaklaşık 18'er tonluk 11 odalı bir işletme. Aylık yaklaşık 30-35 ton mantar üretimimiz var. Yılın 12 ayı üretim yapacağız." dedi.

Bilgetürk, tesisteki ilk hasada yaklaşık 20 gün önce başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz mantarların yarısını Sivas içerisine, kalanını ise yakın illere gönderiyoruz. Kurumsal firmalarla görüşme içerisindeyiz." diye konuştu.

"İstihdamda daha çok kadınları tercih ediyoruz"

Tesiste genellikle bölge köylerde yaşayan kadınların çalıştığını dile getiren Bilgetürk, şunları kaydetti:

"Mantar, genellikle el hızlılığı isteyen bir ürün. Bıçak kullanma konusunda kadınlar daha becerikli olduğu için mantar işinde daha çok bayanlar tercih ediliyor. Mantar hasadı hızlı yapılması gereken bir iş, onun için daha çok kadınları tercih ediyoruz. Bu tür işletmelerin çoğalmasını istiyoruz. Bu tür işletmelerin istihdama katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

"Yöremize çok güzel katkısı oldu"

Tesiste çalışan Aslı Hatunoğlu ise mantarın gerek yetişme aşamasında gerekse toplanmasında hassas bir ürün olduğu için genellikle bayanların tercih edildiğini kaydetti.

Tesise yakın köyde yaşadığını aktaran Hatunoğlu, "Güzel bir istihdam oldu. Yaklaşık 10 bayanız, sabah gelip akşam gidiyoruz. Yöremize çok güzel katkısı oldu. Güzel bir proje." ifadesini kullandı.

Sıla Yurttagül de mantarın çok hassas bir ürün olduğunu ve genellikle kadınların bu işte çalıştığını dile getirdi.

Mantarın gerek üretim aşamasında gerekse hasadında bebek gibi bakılması gerektiğini ifade eden Yurttagül, "Toplaması, yetiştirilmesi zevkli bir iş. Tesis sayesinde yörede yaşayan bizlere de iş imkanı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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