Üye Girişi
Haberler
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Emekli zammı ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerindeki rakam

Sivas'ta Kadınlar Mozzarella Peynirini Öğreniyor

Sivas'ta Kadınlar Mozzarella Peynirini Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Çallı köyünde düzenlenen peynir yapımı kursunda kadınlar, İtalya'nın ünlü Mozzarella peynirini yapmayı öğrendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kurs, kadınların yeni meslek edinmelerini ve yerel ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlıyor.

Sivas'ın Çallı köyünde düzenlenen peynir yapımı kursunda, köyde yaşayan kadınlar İtalya'nın dünyaca ünlü Mozzarella peynirini yapmayı öğrendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 ay süren peynir kursu, kadınların hem yeni bir meslek edinmesine hem de yerel ekonomiye katkı sağlamasına imkan tanıyor. Peynir yapımı kursu kapsamında, kadınlara peynir üretiminin temel aşamaları ile birlikte Mozzarella'dan Parmesan'a, Gouda peynirinden Maskorpene kadar 26 çeşit peynirin incelikleri öğretildi. Süt işleme, hijyen ve fermente ürünlerin üretimi gibi konularda da bilgi alan kursiyerler, hem İtalya'ya özgü Mozzarella peynirinin lezzetini tatma fırsatı buldu hem de birçok peynir çeşidini kendi köylerinde yapma potansiyelini kazandı.

"Mozzarella 7 gün içinde tüketilmeli"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan ve kadınlara peynir kursu veren Saliha Bozkurt, her yıl peynir çeşidini arttırdıklarını ifade ederek, "Kurslarımızı köylerde açıyoruz. Kadınlarımızın sadece süt satmak değil de peynir yaprak katma değerini arttırmak daha çok para kazanmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Köylerimizde de beyaz peynir ve küp peyniri yaygın olarak yapılıyor. Biz bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. İlk yaptığımız kurslarda daha az peynir sayımız vardı, her yıl üstüne ikişer üçer çeşit koyuyoruz. Şu anda 26 çeşit peynir yapıyoruz. Umarım hepsini uygularlar. Hepsine dijital termometre aldık. Dijital termometre olmadan yapmalarına pek imkan yok. Bazı peynirlerimizi de ph metre olmadan yapmalarına imkan yok. Yaparlar ama riskli olur. Mozzarella peynirini kaliteli yemek istiyorsak 7 gün içinde tüketmemiz gerek. Süre uzadıkça sünebilirliliği azalıyor. Ph seviyesi düşüyor" dedi.

26 çeşit peynir yapmayı öğrendiler

Çallı köyü sakini Meliha Kütüklü, 26 çeşit peynir yapmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Birçok peynir çeşidi öğrendik. 26 çeşit peynir yapabiliyoruz. Kursumuzda hayvancılık nasıl yapılır onu da öğrendik. Önceden sadece küp peyniri yapmayı biliyorduk. Şimdi 26 çeşit peynir yapmayı öğrendik. Mozzarella peyniri, dil peyniri, İzmir tulumu, Kars kaşarı gibi birçok peyniri yapmayı öğrendik" diye konuştu.

"Ev halkı da yaptığımız peynirleri seviyor"

Bir diğer köy sakini Sevda Şahin, yapılan peynirlerin ev halkı tarafından beğenildiğine değinerek, "Önceden tek çeşit peynir küp peyniri yapmayı biliyordum. Şimdi 26 çeşit peyniri yapmayı öğrendik. Şu anda hepsini hemen hemen yapabiliyoruz. Tel peyniri, Mozzarella ve Parmesan gibi peynirleri yapıyoruz. Ev halkı da yaptığımız peynirleri seviyor. İleride bu işi ticarete dökmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu
Kürsüye çıkan Bakan Yerlikaya'yı şoke eden protesto
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.