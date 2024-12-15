Sivas'ta Kadınlar Mozzarella Peynirini Öğreniyor

Sivas'ın Çallı köyünde düzenlenen peynir yapımı kursunda, köyde yaşayan kadınlar İtalya'nın dünyaca ünlü Mozzarella peynirini yapmayı öğrendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 ay süren peynir kursu, kadınların hem yeni bir meslek edinmesine hem de yerel ekonomiye katkı sağlamasına imkan tanıyor. Peynir yapımı kursu kapsamında, kadınlara peynir üretiminin temel aşamaları ile birlikte Mozzarella'dan Parmesan'a, Gouda peynirinden Maskorpene kadar 26 çeşit peynirin incelikleri öğretildi. Süt işleme, hijyen ve fermente ürünlerin üretimi gibi konularda da bilgi alan kursiyerler, hem İtalya'ya özgü Mozzarella peynirinin lezzetini tatma fırsatı buldu hem de birçok peynir çeşidini kendi köylerinde yapma potansiyelini kazandı.

"Mozzarella 7 gün içinde tüketilmeli"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan ve kadınlara peynir kursu veren Saliha Bozkurt, her yıl peynir çeşidini arttırdıklarını ifade ederek, "Kurslarımızı köylerde açıyoruz. Kadınlarımızın sadece süt satmak değil de peynir yaprak katma değerini arttırmak daha çok para kazanmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Köylerimizde de beyaz peynir ve küp peyniri yaygın olarak yapılıyor. Biz bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. İlk yaptığımız kurslarda daha az peynir sayımız vardı, her yıl üstüne ikişer üçer çeşit koyuyoruz. Şu anda 26 çeşit peynir yapıyoruz. Umarım hepsini uygularlar. Hepsine dijital termometre aldık. Dijital termometre olmadan yapmalarına pek imkan yok. Bazı peynirlerimizi de ph metre olmadan yapmalarına imkan yok. Yaparlar ama riskli olur. Mozzarella peynirini kaliteli yemek istiyorsak 7 gün içinde tüketmemiz gerek. Süre uzadıkça sünebilirliliği azalıyor. Ph seviyesi düşüyor" dedi.

26 çeşit peynir yapmayı öğrendiler

Çallı köyü sakini Meliha Kütüklü, 26 çeşit peynir yapmayı öğrendiklerini ifade ederek, "Birçok peynir çeşidi öğrendik. 26 çeşit peynir yapabiliyoruz. Kursumuzda hayvancılık nasıl yapılır onu da öğrendik. Önceden sadece küp peyniri yapmayı biliyorduk. Şimdi 26 çeşit peynir yapmayı öğrendik. Mozzarella peyniri, dil peyniri, İzmir tulumu, Kars kaşarı gibi birçok peyniri yapmayı öğrendik" diye konuştu.

"Ev halkı da yaptığımız peynirleri seviyor"

Bir diğer köy sakini Sevda Şahin, yapılan peynirlerin ev halkı tarafından beğenildiğine değinerek, "Önceden tek çeşit peynir küp peyniri yapmayı biliyordum. Şimdi 26 çeşit peyniri yapmayı öğrendik. Şu anda hepsini hemen hemen yapabiliyoruz. Tel peyniri, Mozzarella ve Parmesan gibi peynirleri yapıyoruz. Ev halkı da yaptığımız peynirleri seviyor. İleride bu işi ticarete dökmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS