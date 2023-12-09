Sivas'ta İhracat Performansı Açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sivas'ın Ocak-Kasım aylarına ilişkin ihracat performansını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşanan Sivas'ta bu yıl 80 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) illerin Ocak-Kasım aylarına ilişkin ihracat performansını açıkladı. Verilere göre geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 86 milyon 444 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 80 milyon 665 bin dolarlık ihracat yapılabildi.

Sivas'ta bu yıl en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 8 milyon 832 bin dolar ile Mart ayı olurken en az ihracat ise 6 milyon 394 bin dolar ile Ekim ayı oldu. Kasım ayında 7 milyon 277 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sivas, 11 aylık veriler baz alındığında 81 il içerisinde 57. sırada yer aldı. - SİVAS