Sivas'ta İhracat Düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 Ocak-Haziran aylarına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Verilere göre Sivas'ta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre düştü. 2022'nin Ocak-Haziran döneminde 47 milyon 703 bin dolarlık ihracat yapılan Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2022'nin ilk yarısında ihracatta 54. sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 55. sıraya geriledi. Sivas'ta bu yıl Ocak'ta 7 milyon 385 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 88 bin dolar, Mart'ta 8 milyon 834 bin dolar, Nisan'da 6 milyon 587 bin dolar, Mayıs'ta 7 milyon 672 bin dolar, Haziran'da ise 6 milyon 434 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. - SİVAS

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 Ocak-Haziran aylarına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Verilere göre Sivas'ta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre düştü. 2022'nin Ocak-Haziran döneminde 47 milyon 703 bin dolarlık ihracat yapılan Sivas'ta bu yılın aynı döneminde 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2022'nin ilk yarısında ihracatta 54. sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 55. sıraya geriledi.

Sivas'ta bu yıl Ocak'ta 7 milyon 385 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 88 bin dolar, Mart'ta 8 milyon 834 bin dolar, Nisan'da 6 milyon 587 bin dolar, Mayıs'ta 7 milyon 672 bin dolar, Haziran'da ise 6 milyon 434 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. - SİVAS