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Sivas'ta ihracat arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sivas'ta ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılı Haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta 2021 Haziran ayında 7 milyon 11 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 8 milyon 197 bin dolara çıktı. Kentte ihracat bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında da geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Sivas'ta geçen yılın ilk 6 ayında 37 milyon 156 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilirken 2022'nin aynı döneminde 47 milyon 703 bin dolara yükseldi. Bu verilerle birlikte 2021'in ilk yarısında ihracatta 58'inci sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 54'üncü sıraya yükseldi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Türkiye Sivas Ekonomi Haberler

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