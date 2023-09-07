Sivas'ta fabrikalar bir bir yükseliyor, kentte işsizlik azalacak üretim artacak

Sivas merkeze 25 kilometre mesafede bulunan Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar yüzleri güldürdü. Demir Çelik Fabrikası Körtuzla mevkiinde 814 hektar alanı kapsayan ve kamulaştırma ile altyapı çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle gerçekleşen Demirağ Osb'de sanayi parsellerinin büyük bir kısmı doldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 28 Aralık 2021 tarihinde Cazibe Merkezleri Programı çerçevesine alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde aradan geçen 20 ay gibi kısa bir sürede 162 parselin tahsisi yapıldı. 6 bin ila 212 bin metrekare arasında değişiklik gösteren 225 parselin bulunduğu Demirağ Osb'de yılsonuna kadar tüm parsellerin dolması bekleniyor.

Kentte işsizliğin azalarak üretimin artması, sanayi yatırımlarının hız kazanması, bölgesel eşitsizliğin giderilmesi, düzenli sanayileşmeye geçilmesi, şehrin ekonomik yapısının ivme kaydetmesi, çevreye duyarlı düzenli kentleşmenin sağlanması maksadıyla kurulan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 80'e yakın tahsis gerçekleşmiş oldu. Bölgede 6 firma üretime geçerken şu ana kadar da bin 200 kişiye istihdam sağlandı. Diğer yandan 11 firma inşaat, 16 firma yapı ruhsatı, 70 firma proje, 3 firma da tahsis işlemlerini sürdürüyor.

Fabrikaların birer birer üretime başladığı ve yeni temellerin atıldığı Demirağ Osb'de yatırımcılarda teşviklerden faydalanmaya devam ediyor. "Cazibe Merkezi Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair" 6564 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde teşvik süresi 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Teşvik ile yatırımcılara 10 yıl SGK desteği, yüzde 70 vergi indirimi, 7 puan faiz desteği, yüzde 25 oranında 3 yıl enerji desteği, KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi önemli destekler veriliyor. Ayrıca yatırım bedelinin yüzde 70'ine kadar vergi mahsuplaşması sağlanırken, yüzde 60 arazi indirimi de yapılıyor.

Altyapı çalışmalarında sona gelindi

Acele kamulaştırma işlemlerinin bittiği ve yatırımcıların fabrikalarını hızlı bir şekilde inşa ettiği bölgedeki altyapı çalışmalarında da büyük ilerleme kaydedildi. Yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, drenaj, kamera sistemi, telekominikasyon ve enerji altyapısı gibi birçok işte sona gelinen Demirağ Osb'de alt yapı ve üst yapının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İdari ve sosyal tesis, destek hizmetleri, mesleki ve teknik eğitim alanı, arıtma tesisi, sağlık koruma bandı, yeşil alan ve park, lojistik ray alan, cami gibi donatıların da bulunduğu Demirağ Osb'ye lojman da düşünülüyor.

Güvenlik sorunu bulunmuyor

Büyük bir alanda hizmet veren Demirağ Osb'de Jandarma Karakol Hizmet Binası yapımı da sürüyor. İş insanları tarafından yaptırılan karakolun inşaat alanı 490 metrekareden oluşuyor. Karakolun bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde üzerinde hassasiyetle durduğu yol ve su konularında da önemli adımlar atıldı. Memba suyu niteliğindeki Tecer Dağı Beşgözeler mevkiinden 30 litre/saniyelik içme ve kullanma suyunun tahsisinin gerçekleştirildiği bölgede ağır vasıtaların verebileceği tahribatların önüne geçmek maksadıyla da kentte ilk kez Körtuzla - Demirağ OSB - Hasbey - Tutmaç grup köy yolunda 3 kilometrelik silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yapıldı.

Türkiye'de ilk kez bir OSB'de demiryolu kılçık ağ sistemi hayata geçirildi

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi imar planı içerisinde demiryolu ağı da oluşturularak yatırımcıların lojistik sorununa çözüm üretildi. Ülkemizdeki birçok sanayi bölgesinde yatırımcıların en çok sorun yaşadığı ve karayolu üzerinden daha çok nakliye konusunu çözmeye çalıştığı ulaşım sorunu, Sivas Demirağ OSB'de güvenli, sağlıklı ve daha çok tonajın sağlanabileceği şekliyle çözüme kavuşturuluyor. Demiryolu kılçık ağlar ile bölgedeki fabrikalar, depolarından vagonlara yükleme yaparak, hızlı ve daha ekonomik ulaşım imkanı da sağlayacaklar. Böylece demiryolu taşımacılığında da kentte büyük bir ilerleme kaydedilmiş olacak.

Lojistik Merkez kentin konumunu fırsata çevirecek

Limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören ve ülkemizin merkezi noktasında bulunan Sivas'ta yapımı süren Lojistik Merkez de kentin konumunu fırsata çevirecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşaat çalışmaları sürdürülen ve 550 bin metrekare alandan oluşan Lojistik Merkezin 230 bin metrekaresi Demirağ OSB'nin içerisinde yer alacak. İçerisinden demiryolu hattı geçen Demirağ OSB'nin, Lojistik Merkez ile planlanmış olması da müteşebbislere büyük kolaylık sağlayacak. Tamamlandığında ülkemizin 14. Lojistik Merkezi statüsü kazanacak olan bölge, bir milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak. Lojistik Merkezlerde pek çok depo, dağıtım ve kargo aktarma merkezleri, paketleme, elleçleme, montaj, demontaj, lojistik, taşımacılık ve sigorta şirketleri, bankacılık ve finans kurumları, gümrük İdareleri, lojistik eğitim ve öğrenim kurumları, sosyal tesisler, lojistik sektör tedarikçileri satış ve servis yerleri, tır-kamyon ve binek araç parkları yer alıyor. - SİVAS