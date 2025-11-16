Sivas'ta Ekim Ayında Konut Satışları Yüzde 12 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre geçtiğimiz yılın ekim ayında bin 86 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın ayını ayında bin 214 konut satıldı. Sivas'ta satılan bin 214 konutun 146'sını ipotekli satışlar, bin 68'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta ekim ayında satılan konutların 606'sını ilk el satış, 608'ini ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS