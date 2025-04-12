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Sivas'ta Don Olumsuz Etkilerini Gösterdi: Kayısı Çiçekleri Döküldü

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Sivas’ta etkili olan şiddetli soğuklar, kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin dökülmesine neden oldu. Üreticiler, Nisan ayında yaşanan bu olumsuz hava koşullarının kayısı üretimini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Don kayısıyı vurdu

Sivas'ta etkili olan şiddetli soğuklar Kayısı ağaçlarında ki çiçeklerin dökülmesine neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli soğuklar Kayısı ağaçlarında ki çiçeklerin dökülmesine neden oldu.

Sivas'ta Nisan ayında yaşanan soğuk hava ve kar yağışı tarımsal faaliyetleri olumsuz menfi yönde etkiledi. Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Üreticiler kaybın büyük olduğunu belirtip, yiyecek kayısı bulamayacaklarını iddia ettiler.

Gürün Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç zararın büyük olduğun ifade edip, "Akşamki soğuklardan dolayı kayısı fidanlarımız zarar gördü. Eksi 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı kayısı fidanlarımızı yaktı. Köylülerimizin hepsi mağdur. Yemeye bile kayısımız kalmadı" şeklinde konuştu.

Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise yağan kar ve soğuğun kayısı ağaçlarını vurduğunu belirtip, "11 Nisan akşamı yağan karla düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Yemeye bile bu sene kayısıyı zor buluruz. Sivas genelinde kayısı üretiminde Tepecik köyü yüzde 20'lik bir kısmını üretmektedir. Ancak şu anda hiçbir tane sağlam kayısı fidanımız kalmadı. Ağaçların hepsini soğuk vurmuş durumdadır. Bahçe sahipleri ne kadar ateş yaksa da eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Köylülerin bütün geliri bütün ümidi kayısı ağaçlarına bağlıydı. Soğuk hava ise kayısı ağaçlarını tamamen vurdu" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Ekonomi
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