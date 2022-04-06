Sivas'ta bir çiftçinin sulama talebinin reddedildiği iddialarına DSİ'den yalanlama Açıklaması

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çiftçinin sulama yardımı talebine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden olumsuz yanıt geldiği için kendi imkanlarıyla arazisini suladığına yönelik çeşitli mecralarda yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, çeşitli gazete ve internet haber sitelerinde, "Devlet Su İşleri yardımcı olmadı, çiftçi tarlasına 2,5 kilometre boru döşedi" başlıklı bir haber yayımlandığı hatırlatıldı.

Habere konu Mumcuçiftliği köyündeki arazinin Yıldız Regülatörü sulama sahası dışında bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde de belirtildiği gibi sulama kanalından sulama sahası dışındaki arazilere su talep edilmektedir. Söz konusu tesis Yıldız Irmağı Sulama Birliği tarafından işletilmektedir ve tesis tarafından 22 bin dekar alanda sulama yapılmaktadır. Çiftçilerin mağdur olmaması için sulama kanallarından sadece sulama sahası içindeki arazilere su verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, işletmede bir sulama tesisinin bulunduğu ve bu tesisin Yıldız Irmağı Sulama Birliği tarafından işletildiğidir. İkinci husus ise kurumumuzun, sulama sahası dışında bulunan bir araziye su tahsisi yapmasının mümkün olamadığıdır. Bu diğer çiftçileri mağdur etmektedir."

Açıklamada, DSİ'nin, inşa ettiği depolama tesislerinde suyu depolamak ve depolanan sudan vatandaşa sulama suyu, içme ve kullanma suyu temin etmek, enerji üretimi için HES tesisleri kurmak, kontrolsüz suyun zararlarına karşı can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

DSİ'nin 2022 yatırım bütçesinin en büyük kalemini sulama yatırımlarının oluşturduğu belirtilen açıklamada, kurumun bundan sonra da çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.