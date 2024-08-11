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Sivas'ta Ayçiçeği Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

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Sivas'ta 2022 yılından itibaren üretiminde artış görülen ayçiçeği, 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıla oranla yüzde 40 artış görülen ayçiçeği üretiminde, çiftçiler hasat dönemini iple çekiyor.

Sivas'ta 2022 yılından itibaren üretiminde artış görülen ayçiçeği, 2024 yılında rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıla oranla yüzde 40 artış görülen ayçiçeği üretiminde, çiftçiler hasat dönemini iple çekiyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve ülkenin hububat ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sivas'ta alternatif tarım ürünlerine olan ilgi artıyor. Sivas'ta Covid-19 döneminin ardından 2022 yılında 50 bin dekarlık bir alanda ekilen ayçiçeği, her yıl artış gösteriyor. 2023 yılında 72 bin dekarlık alanda ekilen ayçiçeği, 2024 yılında 106 bin dekara ulaştı. 66 bin dekar yağlık, 40 bin dekarda ise çerezlik olarak ekilen ayçiçeği, Eylül ayında hasat edilmeyi bekliyor.

Ayçiçeği üretiminde yüzde 40'a yakın artış

Sivas'ta artan ayçiçeği üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, Pandemiden dolayı ülkemizde yağlık ayçiçekte büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek Sivas çiftçimizin yabancı olduğu yağlık ayçiçeğine başlamıştık. 2023 yılında 72 bin dekar arazi üzerine ekilmişti. Bu sene de Tarım İl Müdürlüğümüz yetkililerinden aldığımız bilgilere göre 106 bin dekar üzerinde ayçiçeği ekildiğini biliyoruz. Bunun 40 bin dönümü çerezlik, yaklaşık 66 bin dönümü de yağlık. Bu, Sivas'a göre büyük bir rakam. Çünkü biz daha bir iki yılın içinde bunu geliştirmeye başladık. Alım gücü yükseltilirse, Sivas'ımızda bu 66 bin dönüm değil, 166 bin dönüm 200 bin dönüme kadar çıkacağız. İnşallah dokuzuncu ayın başından itibaren de hasada başlanacak. Sivas çiftçisi devletimizin, milletimizin yanında diğer konularda durduğu gibi bunda da durmaya devam ediyor. Tarım Bakanlığımız yağlık ayçiçeğinin fiyatlarını biraz daha yükseltirse biz bunu ileride daha çok alanda ekebiliriz. Sivas çiftçimiz buna hazır. İlimize yabancı olan bir üründe Sivas'ımızda söz sahibi oldu" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

sivas Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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