Sivas'ta 8 Ayda 237 Şirket Kuruldu

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Sivas'ta bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Sivas'ta 8 ayda toplam 237 şirket, 17 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Aynı dönemde 52 şirket ve 17 kooperatif tasfiye edilirken, 52 şirket, 7 kooperatif ve 60 gerçek kişi ticari işletmesi kapatıldı. Sivas'ta kurulan 237 şirketin sermayesi ise 277 milyon 990 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), bu yılın Ocak-Ağustos döneminde "Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri" ile ilgili elde ettiği verileri açıkladı.

TOBB'dan derlenen bilgilere göre Sivas'ta 8 ayda toplam 237 şirket, 17 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bahsi geçen zaman dilimi içerisinde 52 şirket ve 17 kooperatif tasfiye edilirken 52 şirket, 7 kooperatif ve 60 gerçek kişi ticari işletmesi de kapatıldı. Sivas'ta yılın Ocak-Ağustos aylarında kurulan 237 şirketin sermayesi 277 milyon 990 bin lira olarak açıklandı. - SİVAS