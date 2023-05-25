Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Sivas'ta 507 daireye yapı ruhsatı verildi

Sivas'ta 507 daireye yapı ruhsatı verildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta yapı ruhsatı verilen daire ve bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Sivas'ta 2022'nin ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 37, daire sayısı ise 111 iken bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 61, daire sayısı ise 507'ye yükseldi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 83 bin 960 metrekare olarak açıklandı. Bunun 57 bin 492 metrekaresini konut kullanım alanı, 2 bin 618 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 23 bin 849 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. - SİVAS

Sivas Seçim Sonuçları
Sivas Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sivas Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Sivas Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title